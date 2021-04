Elemzők az áremelkedésről: a neheze áprilisban és májusban jön

Portfolio - Ma 15:30Gazdaság

Kelet-Közép-Európában Magyarországon üthet be legerősebben az a nemzetközi tendencia, ami az infláció emelkedéséről szól – vélekednek az ING Bank elemzői. Ennek több oka is van, többek között nálunk a legerősebb a deviza esetleges gyengülésének hatása, illetve az olajárak emelkedése is hozzánk gyűrűzhet be a leginkább. Az áremelkedés…