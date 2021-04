A napokban elhunyt Fülöp hercegről nem csak az derült ki mostanság, hogy mennyire kedvelte - és művelte is - a humornak azt a durvább válfaját, mely nem nagyon kímélte azt, akit célba vett, de a legutóbbi időkig azt sem volt igazán tudható róla, hogy mesteri módon művelte a festészetet is.

Instagram-oldalára egy megható fotót is feltöltött Fülöp hercegről.

A napokban elhunyt Fülöp hercegről nem csak az derült ki mostanság, hogy mennyire kedvelte - és művelte is - a humornak azt a durvább válfaját, mely nem nagyon kímélte azt, akit célba vett, de a legutóbbi időkig azt sem volt igazán tudható róla, hogy mesteri módon művelte a festészetet is.

Az, hogy Churchill brit miniszterelnök a politika mellett a festészetben is maradandót alkotott, eléggé közismert (mi is többször írtunk már róla itt a Senki többet? blogban), ám arról, hogy a héten csaknem százévesen elhunyt Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje is rendszeresen ecsetet vett kezébe, minden bizonnyal kevesebben…