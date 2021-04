Heves esőzésre figyelmeztetnek – mutatjuk hol, mennyi csapadék várható

Agrárszektor - Ma 08:30Időjárás

Nem csak erős lehűlést, de sok csapadékot is hoznak a következő napok, péntekig többfelé 20-40 mm csapadék is lehullhat. Bár az éjszakák is újra hidegebbek lesznek, komolyabb fagyokra nem kell számítani, sőt az ország nagy részén fagyokra sem.