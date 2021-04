Hidegbetörés: 20 centi hó hullhat kedden

A lehűlés jelentős mennyiségű csapadékot is hoz a következő napokban.

Komoly hidegbetörés érkezik hétfő este viharos széllel és sok csapadékkal: síkvidéken is havazhat, a hegyekben 10-20 centi hó hullhat.

Jelentős havazás: akár 10-15cm hó is hullhat! Kedden hidegfront és mediterrán ciklon is érkezik, így a hideg mellett csapadékban sem lesz hiány. Eleinte még kettősség valószínű: keleten melegebb, 15-20 fok, míg nyugaton fagypont körüli értékek. Ez a csapadék fajtájában is meglátszik majd, hiszen keleten záporok, zivatarok lesznek kedden,…