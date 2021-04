Orbán: Májusban már lehet koncertre, szállodába, sporteseményre menni védettségi igazolvánnyal

BudaPestkörnyéke - Ma 07:56Belföld

Júniusra akár 8 millió beoltott is lehet – többek közt erről is beszélt péntek reggel Orbán Viktor. A középiskolákat csak május 10-én nyitják meg, a szállodák és az éttermek nyitását is körülbelül ekkora tervezi a miniszterelnök. Csak a vakcina Most a zárásokkal nem lehet visszaszorítani a vírust. Az izolálás csak lassítani tudja a terjedését, megs