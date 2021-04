Orbán Viktor meghajolt a szülők akarata előtt

Nyíregyháza - Ma 09:26Belföld

Május 10-én indul a jelenléti oktatás a középiskolákban és idén is csak írásbeli érettségi lesz – jelentette be a Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta: a járt úton fogunk maradni, és úgy fogjuk majd az érettségiket szervezni, ahogy tettük egy évvel ezelőtt is.