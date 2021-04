II. Erzsébet új ötletének nem sokan örülnek

II. Erzsébet brit királynő férjének halálhírét a Buckingham-palota jelentette be. A Royal Family Twitter-oldalán közzétett bejegyzés szerint Fülöp herceg a Windsori kastélyban halt meg péntek reggel, a királyi család közlése szerint „békésen". It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of