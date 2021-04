Fürjes Balázs szerint Gyurcsány részegen fenyegetőzött a parlamentben

A politikus Gyurcsány Ferenc felszólalására is reagált. „Politikusoknak kufárkodni az emberek érzelmeivel nem bölcs dolog. A kormányzatot is emberek alkotják, és az ember hibázik. Nem mondtuk, hogy tökéletesen végezzük a munkánkat, az hazugság is lenne” – mondta Fürjes Balázs Gyurcsány Ferenc tegnapi, az Országgyűlésben elhangzott…