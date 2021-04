Novák Hunor: Ha nem lesz elég jelentkező, valahogy ki fogják kényszeríteni az oltások beadását

Propeller - Tegnap 21:30Belföld

Kötelező lehet-e a Covid-vakcina, kikényszeríthetik-e a beadását? Ezekről beszélt legutóbbi videójában Dr. Novák Hunor, aki a Szeretlek Magyarországnak most részletesen is elmondta a véleményét. Kép:YouTube Az már most látszik, hogy a védőoltások beadása nem lesz egyszerű történet. De én ezen egyáltalán nem lepődöm meg. Hiszen…