Európai Gyógyszerügynökség: A vérrögképződés az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatása

Az Európai Gyógyszerügynökség szerint a szokatlan véralvadást is fel kell tüntetni az AstraZeneca Covid-19 vakcinájának lehetséges mellékhatásaként. Nagy-Britanniában már le is állították a 30 évnél fiatalabbak oltását a készítménnyel. Magyarországon is várhatók fejlemények, különösen, hogy a héten ezzel a vakcinával is folytatódnának az oltások.