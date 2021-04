Holnaptól nyitnak az üzletek és újraindulnak a szolgáltatások

Borsod24 - Ma 17:33Megyei

Orbán Viktor kedd délután a Facebook oldalán jelentette be, hogy megvan a két és fél millió beoltott. Kinyithatnak a boltok és újraindulhatnak a szolgáltatások is. Emellett lesznek járványügyi intézkedések is, ezeknek a betartására kéri az embereket a miniszterelnök a videójában. Az oltások folytatódnak hasonló tempóban, és Orbán arra kéri az…