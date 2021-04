Nagy a kereslet: 2021 még magasabb fizetéseket hozott az IT-szektornak

Tavaly, ahogyan a legtöbb iparág területén, úgy az IT munkaerőpiac területén is jelentős változások történtek, ami még a 2021-es évet is meghatározza. Van-e még hiány, az AI valóban csökkenti-e az IT állások számát és mi várható idén? A Bluebird IT munkaerőpiaci körképe.