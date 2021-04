Hrutka János szomorúnak tartja, hogy bárki elveszítheti az állását a véleményéért

Borsod24 - Ma 07:04Sport

Hrutka vállalta a kormánnyal nem azonos irányú véleményét, rögtön menesztették, majd a következő napokban el is indult ellene a lejárató kampány. Most fordítva élte át ugyanezt a kormánynak kedves álláspontot (külföldön) kinyilvánító Petry Zsolt, a Hertha azonnal kirúgta, ezt azonban “döbbenetesként” állította be a kormányközeli sportsajtó. A…