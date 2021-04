Rekordot döntött a Tesla

Közel 8 százalékkal, 714 dollárra, több mint egy hónapja legmagasabb szintre emelkedett a Tesla amerikai elektromosjármű-gyártó árfolyama a New York-i tőzsde hétfői nyitását megelőző elektronikus kereskedésben a cégnek arra a bejelentésére, hogy rekordszámú autót szállított ki az első negyedévben.

A csütörtöki és hétfői amerikai száguldást kedden hozza be Európa, rekordot dönt Frankfurt és Párizs. Budapest is szépen teljesít, főleg a Mol húzza, de a Richter is igyekszik. A hétvégi erősödés után gyengül a forint, drágul az olaj. Az egyik elemző műhely öt százalékos forintinflációt vár áprilisra.