Újabb 213 ember hunyt el koronavírusban tegnap Magyarországon

Gyulatelevízió - Tegnap 10:06Egészség

18 190-ről hétfőn 18 293-ra emelkedett a Békésmegyei koronavírus fertőzöttek tavaly március óta regisztrált száma. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 362 839 fő, közülük 913 012 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az…