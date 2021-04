Ördög Nóra: Ha másnak nem kell a Szputnyik, nekünk jó lesz

Ördög Nóra és Nánási Pál vlogjukban jelentették be, hogy hétfőn ők is mennek "oltakozni", még pedig Szputnyik V oltást fognak kapni.

Videóban számolt be róla a műsorvezető és fotós férje, hogy hétfőn mehetnek beadatni az oltásukat. A YouTube-csatornájukon egy videóban számolt be arról Ördög Nóra műsorvezető és Nánási Pál fotós, hogy hétfőn ők is mehetnek beoltatni magukat – vette észre a Blikk.

