Szerbiában nyitnak az éttermek, Magyarországon 2,5% felett a fertőzöttség

Szerbiában a köztársasági válságstáb azt javasolta, hogy amennyiben a hétvégén nem növekszik ugrásszerűen az új fertőzöttek száma, akkor hétfőtől lazítsanak. Megnyithatnak a vendéglátóipari egységek teraszai és kerthelyiségei. A javaslat szerint minden objektum munkaidejét – beleértve azokét is, amelyek most is dolgozhatnak – 22 óráig…