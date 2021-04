A pillanat, amikor Salvini rájön, hogy a magyar sajtótájékoztatón nincsenek kérdések

Huppa - Ma 06:35Vélemény

Még a lakájmédiát sem hívták meg Salvini a beszéde után még visszatette a tolmácsgépet, kíváncsian körbe is nézett, hátha válaszolnia kell valamire… The rest is silence. A reneszánsz, az… Orbán azt szerette volna elérni, hogy a Néppárt melletti két jobboldali frakció összeálljon, és így egészüljön ki a Fidesszel. Úgy tűnik, ez mégsem jön össze.…