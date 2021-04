Gyurcsányt is beoltották

BudaPestkörnyéke - Ma 12:11Belföld

Az ex-miniszerelnök, Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán számolt be róla, hogy ő is megkapta a koronavírus elleni vakcinát. Bár fotót, videót nem mellékelt, de részletesen beszámolt a történtekről, sőt azt is elárulta, hogy a Pfizer oltóanyagát kapta meg. Ment mint a karikacsapás “Ne kerteljünk: ment, mint a karikacsapás.” – kezdi bejegyzését…