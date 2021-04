Mégsem oltják soron kívül a szoptatós kismamákat

Mégsem oltják be soron kívül a szoptatós kismamákat - ez derül ki egy Híradónkhoz is eljutott tisztifőorvosi levélből. Ebben az is szerepel, hogy kizárólag a várandósok kerültek előrébb az oltási sorrendben. Ezt Híradónknak ma több háziorvos is megerősítette. A várandósoknak regisztráció után a háziorvosukkal kell egyeztetniük. Ők vagy a…