Navalnij éhségsztrájkba kezdett a börtönben

Nyitókép: TASR/AP Éhségsztrájkba kezdett pokrovi börtönében szerdán Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus. Ezt ő maga jelentette be az Instragramon. „Éhségsztrájkot jelentettem be azzal a követeléssel, hogy a törvénynek engedelmeskedve engedjék be hozzám a meghívott orvost. Úgyhogy éhesen fekszem, de egyelőre…