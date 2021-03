„Kifelé a magyarokkal az országból” – Romániában a lezárások ellen tüntettek

Bukarestben több ezer ember tüntetett hétfő este a koronavírus-járvány megfékezését célzó egészségügyi korlátozások ellen, a többnyire békés demonstráció azonban kedd hajnalban erőszakba torkollott: mintegy háromszáz tüntető kövekkel, üvegekkel dobálta meg a rendfenntartókat, kirakatokat törtek be, szemeteskukákat, padokat rongáltak…

Ahogy Győrben, úgy Poznanban is megemlékeztek a lengyel–magyar barátság napjáról március 23-án. Lengyelországi testvérvárosunkban egyébként március 20-tól szigorították a járványügyi szabályokat. Ugyanekkor ismét kijárási tilalmat vezettek be az éjszakai órákra, 19 órai kezdettel Colmarban és a régióban is. Hétvégén a már jól…