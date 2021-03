Civitas Intézet: Magabiztos előnnyel vezet a Fidesz-KDNP

BalraMagyar - Tegnap 15:04Vélemény

A Jobbik a legnépszerűbb ellenzéki párt a Civitas Intézet friss felmérése szerint. A Kész Zoltán korábbi független képviselőhöz köthető cég most először közölt országos politikai közvélemény-kutatást. Eszerint a Jobbikon kívül csak a DK és a Momentum jutna be a parlamentbe, ha most lennének a választások. A felmérés azt mutatja, hogy a Fidesznek…