Tízezer az új fertőzöttek száma

Vásárhely24 - Ma 12:15Belföld

A kiemelt vállalatok dolgozói mellett folytatódott az idősek és a krónikus betegek tömeges oltása is, hiszen még náluk is hosszú a várakozók sora. Az oltási tempót a vakcina mennyisége határozza meg. Jelentős mérföldkő, hogy immár félmillióan a második dózist is megkapták – hangzott el az M1 Híradójában.