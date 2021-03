Hosszú sorokban várják a külföldiek a szerb határokon, hogy oltást kaphassanak

32 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Rengeteg külföldi utazik Szerbiába felvenni az ingyenes oltást 888.hu - Ma 13:30Külföld Óriási sorok alakultak ki szombaton Szerbia határain, és a belügyminisztérium vasárnap is hasonló tömegekre számít, Szerbiában ugyanis ingyenes és előzetes regisztráció nélkül is fel tudják venni a hétvégén a koronavírus elleni védőoltást akár külföldiek is.

Szerbia megkezdte a régió üzletembereinek ingyenes oltását Vajdaság Ma - Tegnap 13:12Gazdaság Ma reggel sorok alakultak ki Szerbia határainál, mivel ma kezdődött meg a régióbéli üzletemberek oltása, amelyre a Szerbiai Gazdasági Kamara 10.

Szomszédunkban virágzik a vakcinaturizmus, özönlenek a külföldiek az oltópontokra Borsod24 - Ma 09:50Egészség Szerbiában bárkinek beadják az oltást, több határszakaszon is nagy a torlódás, mert erre a külföldiek is rájöttek. Szerbiában ingyenes és előzetes regisztráció nélkül is fel tudják venni a hétvégén a koronavírus elleni védőoltást akár külföldiek is. A szerb kormány lehetővé tette, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát akár külföldiek i

Külföldről is utaznak Szerbiába az ingyenes védőoltásért Letenye Média - Ma 09:33Megyei A szerb kormány lehetővé tette, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagát akár külföldiek is megkapják a kijelölt oltópontokon.