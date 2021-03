Feladtad a heti lottódat? Kár volt!

ProfitLine - Ma 03:00Gazdaság

Ismét hívők hosszú sorai gyülekeznek Fortuna kegyhelyén, mert a lottó ötös nyereménye a milliárdos álmok magasságába halmozódott: pontosan 2,66 milliárd forint vár a győztesre, vagy győztesekre. Ön is szeretné ugye? Persze, hiszen erről álmodozik most mindenki. De miért nem fogja most sem megnyerni senki? Mi az oka, hogy az ötös…