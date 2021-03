Nagyjából 10 olyan háziorvos van, aki elvi okokból nem olt

Több mint ötezer háziorvos vesz részt az oltási programban, és tíz alatt van azok száma, akik elvi okokból tagadják meg a vakcinák beadását – mondta a Magyar Nemzetnek Békássy Szabolcs, a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője, aki szerint az ellenkampány ellenére is egyre inkább elfogadottak a keleti oltóanyagok.

Több mint ötezer háziorvos vesz részt az oltási programban, és tíz alatt van azok száma, akik elvi okokból tagadják meg a vakcinák beadását - mondta a Magyar Nemzetnek Békássy Szabolcs, a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője, aki szerint az ellenkampány ellenére is egyre inkább elfogadottak a keleti oltóanyagok.

Az alapellátásban dolgozóknak most arra kell törekedniük, hogy a frissen diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek minél többen az otthonukban jussanak hozzá megfelelő terápiákhoz.

Gyulatelevízió - Tegnap 15:54Belföld

Az országos adatokhoz hasonlóan Békés megyében is egyre több a koronavírus fertőzött. Az elmúlt időszakban viszont a betegekkel kapcsolatban az tapasztalható, hogy több fiatal jelentkezik a háziorvosoknál, ugyanakkor gyakoribbak a súlyosabb esetek. A képeken is látható békési rendelőben március 26-án, pénteken is zajlott az oltás, ezen a…