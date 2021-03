Az új szabályokról beszélt Gulyás Gergely

Változtatásra akkor van lehetőség, ha a beadott oltásszám tekintetében átlépjük a 2,5 milliós határt. Számításaink szerint ez húsvét után be is fog következni – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján.