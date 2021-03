Blikk - Tegnap 15:40Belföld

Uniós csúcstalálkozó és V4-es konferencia is lesz, erre készül most Orbán Viktor. A miniszterelnök a megbeszélésekre készül néhány érdekes képet is megmutatott dolgozószobájából. A videón és a nem sokkal korábban kirakott fotókon is fontos szerepet kap egy gravírozott fém - vagy üveg - tábla, melyen hét idézet olvasható.