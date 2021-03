A Bethesda Gyermekkórház is felnőtteket olt csütörtöktől, XV. kerületi lakosokat - mondta el Velkey György főigazgató az Indexnek. A Bethesdában is egyre több a súlyos tüneteket produkáló koronavírusos gyerek; a főigazgató szerint a gyerekeket is mielőbb oltani kellene.