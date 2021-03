Berki Krisztián drasztikus lépést tett

Blikk - Ma 10:34Bulvár

Berki Krisztián feje felett összecsaptak a hullámok. A büntetőfékezéses ügy(ek) után a csatornája is megválik tőle, de ő nem hátrál: továbbra is kiáll a maga által korábban is hirdetett igaza mellett: ő nem büntetőfékezett. Megunta a kommentelők véleményét is, ezért letiltotta őket az Instagram-oldalán.