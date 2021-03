Emily Ratajkowski szoptatós képe óriási lavinát indított el az internetezők körében

iFaktor - Tegnap 16:00Bulvár

Egy újabb intim képet láthatunk a modell Instagram-oldalán. Emily két héttel ezelőtt hozta világra első gyermekét, amelynek pillanataiba is betekintést engedett néhány képkocka erejéig. A szülésről, majd a szülést követő momentumokról is megosztott egy posztot Emily, aki most sem, babája táplálásának folyamatából sem hagyja ki követőit. A f