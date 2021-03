Regisztrált idősek kapják a kedden érkezett Pfizer-vakcinákat

Life - Ma 06:45Bulvár

A kedden érkezett, koronavírus elleni Pfizer-vakcinákat is a regisztrált idősek beoltására használják fel - írta a koronavirus.gov.hu kedden. A kormányzati portálon kiemelték, hogy kedden újabb vakcinaszállítmány érkezett: 167 310 ezer adag Pfizer, amelyet ki is szállították a kórházi oltópontokra. Kedd este újabb 180 ezer adag Szputnyik is várható