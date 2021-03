Orbán: Csak akkor lehet nyitni, ha beoltottunk minden 65 év feletti regisztráltat

A kormányfő a Facebook-oldalán osztott meg egy az újranyitási tanácskozáson felvett videót, amiben a miniszterelnök is a lehetséges lépéseket mérlegeli.

HVG - Ma 15:35Gazdaság

A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett négyzetméter-alapú vásárlást vezet be. Több helyen már digitális megoldás is van erre. A kisboltoknak viszont pluszembert kell felvenniük, aki figyeli a be- és kimenőket. A kereskedelmi szakmát kérdeztük, mit gondolnak a miniszterelnök…