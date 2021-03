44 éves és egészséges - Lakatos Márk mégis megkapta az oltást, elárulta hogyan

Az Index podcastjében elhangzott beszélgetésben számtalan témát beszélt ki Lakatos Márk, többek között elárulta azt is, miként érintette a koronavírus-járvány az életét, valamint elárulta azt is, hogyan kaphatta meg az oltást 44 évesen, egészségesen.

Blikk - Tegnap 14:25Bulvár

Lakatos Márk, stylist most maga mondta el, miért zárt be a gyorsétkezdéje, de arról a meglepő kijelentésről is beszélt, ami egy műsorban hangzott el nemrég vele kapcsolatban arról, hogy meleg mivoltára építi karrierjét.