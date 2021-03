Lapértesülés szerint április 19-i nyitást céloz meg az operatív törzs

Szegeder - Ma 12:32Belföld

Az Index értesülései szerint az operatív törzs most készülő újranyitási terve a korlátozások fokozatos feloldásával számol. 2,5 millió beoltottnál jöhetnek a teraszok, 3 milliónál pedig már a szállodák is. A vakcinaigazolványról is szó esett.