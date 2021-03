Biztató hírek érkeztek Bányai Gáborról

Ahogyan arról a BudapestKörnyéke.hu is beszámolt nemrégiben kritikusra fordult Bányai Gábor, fideszes országgyűlési képviselő állapota. A politikus lélegeztetőgépre is került azt követően, hogy elkapta a koronavírust. Gyermekei nemrég azt kérték, hogy mindenki imádkozzon édesapjukért. A család most ismét hírt adott Bányai Gábor állapotáról.…