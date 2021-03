Kilépett a Fidesz az Európai Néppártból

Már korábban kiléptek a Néppárt EP-frakciójából, most a pártcsaládból is távoznak, ahol idáig felfüggesztve voltak, és kizárási eljárással néztek szembe.

BalraMagyar - Ma 16:37Vélemény

Azaz kiléptek – ismerjük ezt. Inkább elébe szaladtak annak, ami elkerülhetetlen. Novák Katalin, a Fidesz nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke jelentette be, a frakció után Néppártot is elhagyja a Fidesz. Eljött a búcsú ideje – ezzel jelentette be Novák Katalin Twitter-oldalán, hogy a Fidesz nemcsak az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti