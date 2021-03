Kilépett a Fidesz az Európai Néppártból

Ezt Novák Katalin jelentette be a Twitteren, csatolva a dokumentumot is.

Kilép a Fidesz az Európai Néppártból – derült ki Novák Katalin Twitter-bejegyzéséből. „It’s time to say goodbye” – kommentálta a Fidesz külügyekért felelős alelnöke a levelet, amit a bejegyzésben posztolt: It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021 „Ezúton szeretnénk…

"It's time to say goodbye" – írta a közösségi oldalon Novák.