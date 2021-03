Koronavírus: rekordszámú halálesetet jelentett az operatív törzs

Borsod24 - Ma 09:33Egészség

A hivatalos adatok is borzasztóak, de az M1 híradója a nálunk sokkal jobb helyzetben levő Belgiumot állítja be igazán szörnyűnek. Sajnos a magyarországi vírushelyzetet továbbra is igyekszik jónak sugallni, bár ez egyre nehezebb feladat lehet a műsor készítőinek. Egy nap alatt 100-zal nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még…