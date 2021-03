Újabb havazásra számíthatunk

Úgy tűnik, az Alpokban egyelőre nem akar kitavaszodni! Óriási havazás indult a hétvégén a magasabban fekvő területeken, több helyen a 100 centit is meghaladta a friss hó nagysága, sőt, az előrejelzések szerint a következő napokban sem áll majd el a havazás – számolt be a sielok.hu. A kiterjedt havazás több országot is érintett,…