Háziorvos: Biztosan lincshangulat lesz

BalraMagyar - Ma 09:47Vélemény

“Nem merem őket felhívni, mert biztos vagyok benne, hogy lincshangulat lesz“ — mondta az a háziorvos, aki a minap 130 főt hívott be ismétlőoltásra, de mivel csak 20 AstraZeneca-vakcina ért oda, a Sinopharm pedig nem, 130-ból csak 20 embert tudott beoltani. Azért is van most káosz, mert az elmúlt éveket arra (is) használta az…