Ma kiderül milyen lesz az európai “vakcinaútlevél” - elfogadják-e az orosz, kínai oltást?

ATV - Ma 10:50Külföld

Az Európai Bizottság az előzetes tervek szerint ma jelenti be, milyen lesz az uniós “vakcinaútlevél”. Ami Magyarország szempontjából a legfontosabb kérdés: elfogadják-e az igazoláshoz az orosz és a kínai oltást is? A magyar kártyán ugyanis nem lesz rajta, kit mivel oltottak be.