Rangadó - Tegnap 22:53Foci

Az angolok otthon 2-0-ra verték riválisukat, így kettős győzelemmel, kapott gól nélkül jutottak be a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában. A Bayern München másodszor is nyert a Lazio ellen, a címvédő is ott lesz a folytatásban.