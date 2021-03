Lemondott, zavargások voltak, mégis jó eséllyel megint holland miniszterelnök lesz

Hírklikk - Tegnap 15:35Külföld

Mark Rutte miniszterelnököt tartja a The Financial Times a holnap kezdődő, három napon át tartó holland választások nagy esélyesének. A politikus sikere aligha könnyíti meg Orbán Viktor törekvéseit Európában, mivel várhatóan Rutte irányítja majd a küzdelmet a Magyarországot és Lengyelországot is érintő illiberális hullám ellen.