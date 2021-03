Nagy Feró elárulta, kire költi a Kossuth-díjat

Az Orbán Viktortól kapott pálinka mellé teszem a vitrinbe a kitüntetésemet – mondta a rocker, aki minden barátjának köszönő levelet ír, akikkel együtt zenélt. Fotót is küld nekik a Kossuth-díjról.

Nagyon örül, hogy rá is gondoltak, de szerinte az elismerés nemcsak neki, hanem azoknak is szól, akikkel évtizedek óta együtt zenél. A díjjal járó összeget az unokáira szeretné fordítani. A Borsnak nyilatkozott Nagy Feró abból az apropóból, hogy március 15-én őt is kitüntették a Kossuth-díjjal. Fotó, címlapkép: YouTube/TV2 Boldog va­gyok, hogy rá