Franciaországban megjelent egy új variáns, amit a PCR-teszt nem mutat ki

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus – közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus - közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.

Franciaország Bretagne régiójában azonosították a koronavírus újabb mutációját – jelentette be a francia egészségügyi minisztérium hétfő este.

A franciaországi Bretagne-ban új COVID variáns jelent meg, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus – közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium. Bretagne regionális hatósága bejelentette, hogy több olyan beteget is azonosították egy…

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus.

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus - közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus - közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.

Franciaország Bretagne régiójában azonosították a koronavírus újabb mutációját – jelentette be a francia egészségügyi minisztérium hétfő este.

Új koronavírus-variáns terjed Franciaország Bretagne régiójában, számolt be helyi lapok cikkei alapján a Bloomberg hírügynökség. A hírügynökség cikke szerint több fertőzött is tünetekre panaszkodott, de

Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus.

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus – közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus - közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.

Indirekt - Tegnap 17:55Színes

Új koronavírus-variáns jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus. Bretagne regionális hatósága hétfő este jelentette be, hogy több olyan beteget is azonosítottak, akik a koronavírus tüneteit produkálják, de a PCR-tesztj