Csodakutya! Sváby András kutyája kiszagolta a koronavírust

Blikk - Ma 03:45Bulvár

A világ egyetlen kutya-műsorvezetője – így mutatja be hű négylábúját Sváby András (53) az eb saját Instagram-oldalán. Ám Karcsikáról (4) nemrég az is kiderült, hogy igazi szuperkutya! A keverék jószág akár az országos Covid-tesztelés egyik dzsókere is lehetne, Karcsi ugyanis kiszagolta a műsorvezető Sváby párjának betegségét.