Földrengésszerű változást hozhat a földpiacon az osztatlan közös tulajdon felszámolása

Privátbankár - Tegnap 19:00Gazdaság

Évtizedek óta nem tapasztalt erős kilengésekre számíthatunk a hazai földpiacon a nem régen életbe lépett új törvény hatására – véli több szakember is. Az egyik cég szerint a koronavírus járvány nyomán újabb kényszereladások is lehetnek, akár tömegesen is.