Orbán Viktor: A hajnal előtti legsötétebb pillanatokat éljük most át

Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna keletről is oltást, akkor most nagyon nagy bajban lennénk – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna keletről is oltást, akkor most nagyon nagy bajban lennénk - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, ahol arról is beszélt, hogy valószínűleg a járványidőszak legnehezebb hete lesz a következő.

HírHugó - Tegnap 22:59Vélemény

Totális káosz és mellébeszélés. Hazug propaganda helyett felelős tájékoztatást követel az MSZP. Erről szóló közleményükben néhány idézetet is közzétettek. Orbán Viktor, Kossuth Rádió, február 19. „…húsvétkor közel leszünk ahhoz, sőt, az be fog következni, hogy akik ma regisztráltak, vagy máig regisztráltak, azokat mind be is tudjuk oltani.”…